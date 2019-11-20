Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов попал в десятку рейтинга Forbes по доходам с рекламы в инстаграме.

31-летний боец MMA занял седьмое место – инстаграм-аккаунт с 18 миллионами подписчиков принес ему 570 тысяч долларов. В топ-3 – телеведущие Ксения Собчак, Регина Тодоренко и Ольга Бузова. На 280 тысяч больше Хабиба в соцсети заработал автоблогер и чемпион мира по игре Need For Speed Алан Енилеев.

У Нурмагомедова самый популярный инстаграм России, Хабиб обошел по фолловерам Бузову.

В сентябре Хабиб защитил чемпионский титул UFC, победив американца Дастина Порье.

Бузова: «Не слежу за соперничеством с Хабибом в инстаграме»

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