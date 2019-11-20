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«За отца и двор стреляю в упор». Хабиб прокомментировал драку тренера
Боец живет по понятиям.
Российский боец Ислам Махачев выложил видео, на котором он борется с Абдулманапом Нурмагомедовым – отцом Хабиба.
Чемпион UFC в легком весе пришел в комментарии к ролику и кинул серьезную угрозу в адрес коллеги.
«За отца и двор стреляю в упор», – отшутился Хабиб и сопроводил пацанскую цитату веселым эмодзи.
- В сентябре 2019 года Хабиб победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон.
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