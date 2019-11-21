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Бывшая чемпионка UFC выложила фото с Роналдиньо и кадр с откровенной фотосессии

Бывшая чемпионка UFC выложила фото с Роналдиньо и кадр с откровенной фотосессии
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

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Экс-чемпионка UFC Крис Жустино по прозвищу Сайборг порадовала подписчиков двумя шикарными кадрами – на одном она позирует голышом, а на втором приобнимает легендарного Роналдиньо.

Дама избрала необычный образ для откровенного фотосета: единственные элементы одежды – бойцовские перчатки и шляпа.

Еще боец похвасталась встречей с бразильским футболистом Роналдиньо. Спортсмен позирует исключительно с фирменным жестом.

  • Ранее Жустино покинула промоушен из-за конфликта с главой организации Дэйной Уайтом.
  • Статистика девушки в MMA – 21-2.

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