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Бывшая чемпионка UFC выложила фото с Роналдиньо и кадр с откровенной фотосессии
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Экс-чемпионка UFC Крис Жустино по прозвищу Сайборг порадовала подписчиков двумя шикарными кадрами – на одном она позирует голышом, а на втором приобнимает легендарного Роналдиньо.
Дама избрала необычный образ для откровенного фотосета: единственные элементы одежды – бойцовские перчатки и шляпа.
Еще боец похвасталась встречей с бразильским футболистом Роналдиньо. Спортсмен позирует исключительно с фирменным жестом.
- Ранее Жустино покинула промоушен из-за конфликта с главой организации Дэйной Уайтом.
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