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Брат Хабиба отстранен от боев на 180 дней
Не паникуем – это сделано ради восстановления здоровья.
Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар отстранен от боев на 180 дней.
По информации MMA Fighting, промоушн опубликовал информацию согласно медицинским показаниям после турнира UFC Fight Night 163 в Москве. 30-летний Абубакар не сможет биться в течение 180 дней из-за травмы локтя. 21 день он обязан отдыхать, позже сможет приступить к контактным тренировкам.
- В Москве Нурмагомедов проиграл Давиду Заваде в первом раунде.
- Участник титульного боя Забит Магомедшарипов получил семидневное отстранение.
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