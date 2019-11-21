Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар отстранен от боев на 180 дней.

По информации MMA Fighting, промоушн опубликовал информацию согласно медицинским показаниям после турнира UFC Fight Night 163 в Москве. 30-летний Абубакар не сможет биться в течение 180 дней из-за травмы локтя. 21 день он обязан отдыхать, позже сможет приступить к контактным тренировкам.

В Москве Нурмагомедов проиграл Давиду Заваде в первом раунде.

Участник титульного боя Забит Магомедшарипов получил семидневное отстранение.

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