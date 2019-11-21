Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, при каких условиях возможен реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

«Честно говоря, я не думаю, что он хочет этого боя. Я бил его в течение четырех раундов. Бил и душил, а он стучал. Это был знак, что он не хочет быть там, «отпусти меня, пожалуйста» и все такое. И теперь он хочет реванша.

Прежде всего, он должен заслужить его. Мы живем уже четвертый год после его последней победы. Прошло три года. Для того, чтобы бороться за титул, мне пришлось выиграть 10 боев подряд в UFC. Это не считая 16 побед, которые у меня были за пределами UFC. Зарабатывал его не ртом, а действиями. Вот где мы отличаемся, я просто делаю. Просто говорить – это одно, но когда дело доходит, он становится совершенно другим. Он идиот. Мы не обращаем внимания на идиотов», – цитирует 31-летнего Хабиба «Спорт-Экспресс» со ссылкой на RT.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, с тех пор ирландский боец не выходил в октагон.

Хабиб в сентябре 2019-го защитил титул в бою с Дастином Порье.

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