Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко до конца года планирует провести еще один поединок после боя с Михаилом Кокляевым.

«Хотелось бы до Нового года еще подраться. Есть несколько предложений, но они под вопросом. Я должен был выступить в Гран-при Brave CF 15 ноября. Но турнир в Бахрейне наложился на мою подготовку к поединку с Кокляевым. Организаторы боя с Кокляевым попросили, чтобы я там не дрался, и все. Контакты у нас с Brave CF остались.

Будет ли бой с Магомедом Исмаиловым? Этот бой – желание Исмаилова и желание организаторов. А мне какая разница, кого бить? Исмаилова? Давайте Исмаилова побью. Кокляева? Давайте Кокляева», – цитирует 38-летнего Емельяненко «Спорт-Экспресс».

29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве состоится бой Александра со стронгменом Михаилом Кокляевым.

Мужчины подерутся по правилам бокса, поединок протранслирует РЕН-ТВ.

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