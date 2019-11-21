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Экс-боец UFC из России рассказал, что употребляет допинг
Спортсмен не видит в этом ничего предосудительного.
Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков признался, что употребляет допинг. Российский спортсмен использует запрещенные препараты ради ускорения восстановления и для профилактики травм.
37-летний Смоляков в октябре должен был драться с Максимом Новоселовым, но последний снялся с боя. Обязательным условием Дмитрия было отсутствие допинг-контроля перед схваткой.
«Пользуюсь допингом. Я просто не хочу травм, хочу избежать их. Мне нужно быстрое восстановление», – рассказал Смоляков в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.
- Статистика Смолякова – 9-4.
- В активе Новоселова восемь побед и два поражения.
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