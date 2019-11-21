Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков признался, что употребляет допинг. Российский спортсмен использует запрещенные препараты ради ускорения восстановления и для профилактики травм.

37-летний Смоляков в октябре должен был драться с Максимом Новоселовым, но последний снялся с боя. Обязательным условием Дмитрия было отсутствие допинг-контроля перед схваткой.

«Пользуюсь допингом. Я просто не хочу травм, хочу избежать их. Мне нужно быстрое восстановление», – рассказал Смоляков в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

Статистика Смолякова – 9-4.

В активе Новоселова восемь побед и два поражения.

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