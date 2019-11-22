В ноябре 2019 года в «Стэйплс Центре», где 16 лет назад прошли два боя Леннокса Льюиса и Виталия Кличко, перед 13-тысячной аудиторией бились ютуберы – Логан Пол и KSI. Это не было постановочным шоу или пранком – у боксеров были пресс-конференции, взвешивания, PPV-трансляции и селебрити уровня Бибера и Тайсона в зале, все как у взрослых. Пик абсурда – 11 тысяч человек смотрели пиратскую трансляцию Пол-KSI в отражении очков какого-то стримера.

Реакция на поединок звезд интернета диаметрально противоположная. Никто не остался в стороне: невозможно пройти мимо, когда вкалываешь за копейки с девяти до пяти, а два клоуна в боксерских перчатках заработали по 40 миллионов долларов за вечер. Ворчуны вроде чемпиона мира в трех весах Абнера Мареса назвали бой KSI с Логаном пощечиной всем профессионалам, но намного чаще слышны возгласы, что за интернет-фриками будущее.

Бой блогеров Логана Пола и KSIGetty Images

Цифры подтверждают правоту последних. Автор американского Forbes Брайан Мазик заключил: текст и превью по бою Пола с KSI собрали втрое больше просмотров, чем рецензии на махач Канело с Ковалевым или ивент UFC 244 за пояс главного мазафакера. Оба видео с официальными хайлайтами DAZN (Логан/KSI и Альварес-Ковалев) попали в тренды американского YouTube. Но бокс профессионалов посмотрели 1,5 миллиона раз, а цирк фриков за 15 часов собрал 8,3 млн кликов.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что ютуберы продали на DAZN больше платных трансляций, чем поединок Энтони Джошуа и Энди Руиса. «Думаю, это был самый популярный эфир в истории стриминг-сервиса, который стал большой мотивацией подписаться на него, – заявил Хирн. – Вы даже не представляете аудиторию этих парней. Они толкают наш спорт на новые площадки, завоевывают новые территории, демографию, рынки».

Первыми этот тренд подхватили в Польше. Промоушн Fame MMA провел дебютный ивент за два месяца до первой схватки Логана Пола и KSI, но отвечал не за скучную классику, а за бодрые смешанные единоборства. В октагон выпускали звезд соцсетей, рэперов и инфлюэнсеров, а местным Дэйной Уайтом стал герой разнузданного реалити «Пляж». Итог понравился всем: из восьми первых боев шесть закончились досрочно, а прессуха перед третьим ивентом собрала рекордную аудиторию в польском YouTube – 240 тысяч зрителей.

Франшизу уже продали в Великобританию, и теперь в Ньюкасле Скотти Ти (2,8 млн подписчиков в инстаграме) сразится в главном бою со Стиви Беаром (1,8 млн подписчиков). В андеркарте зрителей 14 декабря разогреют еще 14 файтеров такого же уровня известности. «Кто из этих сексуальных ублюдков победит?» – закончил пиар-пост в инсте Скотт.

Fame MMA UK выбрал идеальных хедлайнеров для стартового ивента. Стиви встречался с двумя бывшими подружками Скотти, так что фанаты бесстыдных реалити-шоу, не слышавшие о понятии мультиплатформенности, вдохнут ее полной грудью.

Их интерес можно понять. Сейчас людям плевать на спортивную составляющую, главное – зрелищность. Хабиб Нурмагомедов стал суперзвездой России благодаря победам, но из-за борцовской техники его бои невозможно смотреть как развлечение. Инстаграм-герои же дают публике первобытное шоу, на их поединках не заскучаешь. Они одновременно отсылают индустрию любых единоборств в прошлое, где дрались за самку и территорию, и привлекают поколение Z, родившееся после 2005 года.

В русском интернете, конечно, тоже все дерутся со всеми. В тренды местного YouTube, который переживает расцвет авторитета на фоне недоверия к федеральному ТВ, постоянно залетают видосы с чьими-то драками в ринге. Слава Дацик против Артема Тарасова, Олег Монгол против Кирилла Руки-базуки, Михаил Кокляев против Емельяненко-младшего – нужно признать, что в 2k19 их бои соберут больше кликов, чем любые профессиональные поединки.

Блогер Амиран Сардаров из «Дневника хача» в июне 2019-го открыл промоутерскую компанию «Битва за хайп» и стрижет клики – уже 52 миллиона просмотров, в среднем по 7,5 млн на каждый ролик. Пока у них нет прямых трансляций, видео появляются постфактум, иногда со спойлерами о результате (от новостей о ТКО Дацика с Тарасовым было невозможно спрятаться).

Первым лайв-эфиром на ТВ будет махач Кокляева и Емельяненко-мл. За организацию взялся один из русских федеральных каналов, поставивший трансляцию на вечер пятницы, где самая жесткая конкуренция между телекомпаниями. Сложность в том, что в России не развита индустрия pay-per-view и практически нет мощного кабельного телевидения. Поэтому фрик-поединкам нужно перепрыгивать в развитии через несколько этапов, выходить на общедоступной частоте и ограничивать себя рамками законодательства хотя бы в лексике.

Но при этом нет сомнения, что за боями интернет-персонажей будущее. Их аудитория суперлояльна и готова потреблять новые развлечения с любимыми героями. В то время как бокс стагнирует, а ММА пропитано фальшивыми трештоком и ненавистью, YouTube превращается в гигантский микс ринга и октагона, где каждый жаждет начистить морду каждому. Вопрос лишь в том, кто первый оседлает волну и выедет на серфе к глобальному успеху. KSI и Логан Пол показали всем дорогу – нужно лишь сделать шаг и создать следующее лучшее шоу на Земле.

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