Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов с высокой долей вероятности проведет следующий бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Об этом сам боец заявил на встрече со студентами в Ташкенте.

«В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле», – сказал Нурмагомедов, которого цитирует ТАСС.

Наиболее вероятный соперник россиянина – американец Тони Фергюсон.

Хабиб в сентябре 2019-го защитил титул в бою с Дастином Порье.

Хабиб – на седьмом месте Forbes по доходам в инстаграме. Его обошли Собчак, Бузова и киберспортсмен

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