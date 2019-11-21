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Хабиб назвал вероятные место и дату следующего боя
И это не Россия.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов с высокой долей вероятности проведет следующий бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Об этом сам боец заявил на встрече со студентами в Ташкенте.
«В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле», – сказал Нурмагомедов, которого цитирует ТАСС.
- Наиболее вероятный соперник россиянина – американец Тони Фергюсон.
- Хабиб в сентябре 2019-го защитил титул в бою с Дастином Порье.
Хабиб – на седьмом месте Forbes по доходам в инстаграме. Его обошли Собчак, Бузова и киберспортсмен
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