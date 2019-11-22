Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов составил топ лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

«В UFC номер один – Жорж Сен-Пьер, он был чемпионом как в клетке, так и снаружи. На втором месте – Джон Джонс, на третьем – Деметриус Джонсон, который 11 раз защищал титул. Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Федор [Емельяненко]», – приводит ТАСС слова Нурмагомедова.

В сентябре этого года Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон.

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