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Хабиб назвал лучшего бойца в истории MMA
Почему-то не Конор.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов составил топ лучших бойцов в истории смешанных единоборств.
«В UFC номер один – Жорж Сен-Пьер, он был чемпионом как в клетке, так и снаружи. На втором месте – Джон Джонс, на третьем – Деметриус Джонсон, который 11 раз защищал титул. Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Федор [Емельяненко]», – приводит ТАСС слова Нурмагомедова.
- В сентябре этого года Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон.
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