Бывший боец UFC из России Дмитрий Смоляков раскрыл подробности контракта, который предлагает промоушн.

В интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV 37-летний тяжеловес заявил, что каждый боец освобождает UFC от претензий со стороны родственников и официальных представителей в случае смерти в октагоне.

Статистика Смолякова – девять побед и четыре поражения.

Летом 2019 года участились случаи смертельных исходов у боксеров. Самым громким был кейс Максима Дадашева, который умер после поединка.

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