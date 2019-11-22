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В контракте бойцов с UFC есть пункт о смерти в октагоне
Довольно спорный момент.
Бывший боец UFC из России Дмитрий Смоляков раскрыл подробности контракта, который предлагает промоушн.
В интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV 37-летний тяжеловес заявил, что каждый боец освобождает UFC от претензий со стороны родственников и официальных представителей в случае смерти в октагоне.
- Статистика Смолякова – девять побед и четыре поражения.
- Летом 2019 года участились случаи смертельных исходов у боксеров. Самым громким был кейс Максима Дадашева, который умер после поединка.
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