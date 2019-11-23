Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю не понимает, для чего организован бой между Александром Емельяненко и Михалом Кокляевым.

«Не знаю, буду ли смотреть этот бой. Я не знаю регламента, я даже не знаю, что это – бой или шоу. Мне непонятно, для чего это все делается. Я бы с удовольствием посмотрел хороший бой, а здесь лишь хайп, который создали вокруг этого события. Смотрите лучше бой моего сына, он будет гораздо интереснее.

Насчет 320-килограммового удара Кокляева могу сказать, что даже если ребенок неожиданно попадет в челюсть, то любой амбал упадет. Бой наверняка закончится досрочно, но не могу сказать, в чью пользу. Мне это неинтересно. Я противник любого хайпового боя, я за честные, красивые бои без всякой болтовни. Я сторонник старой закалки», – цитирует 50-летнего Цзю «Чемпионат».

Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Мужчины подерутся по правилам бокса, поединок протранслирует РЕН-ТВ.

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