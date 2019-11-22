Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мнением о возможности реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

– Не так давно Конор прилетал в Россию и сказал одну очень резонансную вещь про дагестанский народ. Как вы считаете, это уместно в рамках шоу и продвижения боя? Или перебор?

– Ну, Конор пиарится, пытается раскрутить реванш с Хабибом. А смысла нет. Конор мог бы взять реванш против Хабиба, если бы вызвал его на бой по боксу. Там у него есть шанс, так как руки поставлены. С Мэйуэзером он, конечно, борщанул выйти, но у него неплохая ударка. Против Хабиба по боксу у него бы были шансы. И Хабибу могло бы быть это интересно, потому что в США боксеры получают больше денег.

Понятно, что Хабиб – борец. В этом плане он гораздо сильнее Конора. У Макгрегора есть минимальный набор борцовских навыков, но не на высоком уровне. В реванше смысла никакого. Если только Конор случайно не попадет. А так, 95 процентов Хабиб его снова задушит или сделает болевой. Исход понятен. Вот по боксу бы я дал 55 на 45 в пользу Макгрегора. Но если Хабиб его и в боксе ушатает – это все. А если проиграет, то это его никак не унизит, потому что он борец. И вот при таком раскладе уже был бы интересен реванш в ММА. Промоутерам можно раскрутить такую тематику. И народу интересно.

А что касается высказываний, я понимаю, что делает Конор. Он хочет продвинуть реванш. Он вызывает Хабиба, задевая его нацию. Так как Хабиб олицетворяет свою нацию. И Макгрегор рассчитывает, что Хабиб согласится с ним драться, чтобы ответить за своих. Ну, если вызов сработает, то Конор опять получит», – заявил 39-летний Дацик в интервью Sport24.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года удушающим приемом.

Дацик провел несколько лет в тюрьме и известен эпатажными выходками.

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