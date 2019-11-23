Легендарный американский боксер Майк Тайсон поделился мнением о противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Хабиб победил Конора, верно? И они хотят драться снова! Люди хотят увидеть, как Макгрегор дерется с Хабибом. Он не выиграет у Хабиба. Он никогда не побьет Хабиба, но публика готова платить за то, чтобы увидеть этот бой.

Так почему бы им не подраться 10 раз? Люди будут платить снова и снова, чтобы посмотреть этот бой, чтобы увидеть, как Конор проигрывает 10 раз подряд. Это маркетинг, речь идет о миллионах, о миллиардах», – цитирует Тайсона Daily Star.

Первый бой между Хабибом и Конором прошел в октябре 2018 года, победу в четвертом раунде одержал Нурмагомедов.

После поражения от Хабиба Конор больше не выходил в октагон. Возвращение ирландца намечено на 18 января.

Дацик – о реванше Конора и Хабиба по правилам бокса: «55 на 45 в пользу Макгрегора»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android