Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опубликовал промо к бою Хабиба и экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мэйуэзера.

«Это было запланировано сразу, но большой босс смешанных единоборств Дэйна Уайт заставил Флойда ненадолго спрятаться. Мы трое знаем, что было на самом деле, и, честно говоря, я рад видеть сотрудничество Дэйны и Флойда. Он наконец получил хорошего промоутера для продвижения своих боев.

Мэйуэзер – величайший боксер эпохи, а Уайт – величайший промоутер в истории смешанных единоборств. Это большие вещи. Огромное уважение к ним обоим, но Хабиб унизит Флойда в любой день недели», – написал Абдель-Азиз.

42-летний Флойд провел последний бой в 2017 году и нокаутировал бойца MMA Конора Макгрегора.

Хабиб победил Конора удушающим приемом в октябре 2018-го.

Мэйуэзер: «Возвращаюсь в 2020 году. Работаем с Дэйной Уайтом над захватывающим поединком»

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