Брат Хабиба Умар победил удушающим приемом на турнире в Ташкенте
Удушение соперника – фирменный стиль Нурмагомедовых.
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар победил аргентинца Брайана Гонсалеса на турнире GFC 20.
Ивент проходил в Ташкенте на Humo Arena. 23-летний российский боец оформил быстро победу, проведя удушающий прием в первом раунде. Хабиб лично присутствовал на поединке.
- Изначально Нурмагомедов должен был бороться с Никитой Чистяковым, но тот снялся за несколько недель до поединка.
- Умар идет в смешанных единоборствах без единого поражения – победа над Гонсалесом стала 12-й.
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