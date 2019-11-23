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Брат Хабиба Умар победил удушающим приемом на турнире в Ташкенте

Брат Хабиба Умар победил удушающим приемом на турнире в Ташкенте
Eurosport

56 мин. назад

Удушение соперника – фирменный стиль Нурмагомедовых.

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар победил аргентинца Брайана Гонсалеса на турнире GFC 20.

Ивент проходил в Ташкенте на Humo Arena. 23-летний российский боец оформил быстро победу, проведя удушающий прием в первом раунде. Хабиб лично присутствовал на поединке.

  • Изначально Нурмагомедов должен был бороться с Никитой Чистяковым, но тот снялся за несколько недель до поединка.
  • Умар идет в смешанных единоборствах без единого поражения – победа над Гонсалесом стала 12-й.

Менеджер Хабиба опубликовал промо к его бою с Мэйуэзером

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