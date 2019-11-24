Ирландский боец MMA Конор Макгрегор подтвердил готовность драться против семерых бойцов в 2020-м.

ESPN опубликовал инфографику с потенциальными соперниками ирландца. Среди них оказались Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Нейт Диас, Ник Диас, Колби Ковингтон, Камару Усман и Хохре Масвидаль.

В комментарии к посту пришел сам Конор и написал: «Я попру на любого из этого списка».

Макгрегор не выходил в октагон с 6 октября 2018 года – тогда он проиграл Хабибу в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов с тех пор защитил звание в поединке с Дастином Порье.

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