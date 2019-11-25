Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, опубликовала видео, посвященное удалению вазелина из рук интернет-фрика Кирилла Терешина (он же – Руки-базуки).

Мамаева рассказала, что два месяца назад Терешину стало плохо – в его руках начались воспалительные процессы. Кирилл вызвал скорую помощь, однако врачи отказались его принимать. «Он написал мне, и сначала я думала, что это нереально. Что мы никогда не найдем врача, который возьмется за это. Все пророчили Кириллу ампутацию.

Решение мы приняли, когда в Сеченовском институте нам предложили удалять вазелин поэтапно, частями», – рассказывает Мамаева. Самая жуткая часть влога – кадры, на которых видно, что именно медики выудили из Рук-базук.

Их содержимое выглядело вот так: предупреждаем, от вида картинки еда может попроситься наружу.

Терешину предстоят еще три операции.

В октябре Терешин провел MMA-поединок против другого интернет-фрика – Олега Монгола.

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