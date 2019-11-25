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Хабиб: «Я не против выступить в Узбекистане»
Лас-Вегас – Дубай – Ташкент.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов провести бой в Узбекистане. Единственное условие – договоренность между местной федерацией MMA и UFC.
31-летний боец посетил пресс-конференцию перед турниром GFC-20 в Ташкенте. Двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов победил в главном бою ивента.
«Я не против выступить в Узбекистане. «Humo Arena» подходит для проведения боев UFC. Если Федерация MMA Узбекистана сможет договориться с UFC, то я бы с радостью выступил здесь», – приводит слова Хабиба Kun.uz.
- В сентябре этого года Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон.
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