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Канадский сайт составил список самых горячих девушек в MMA. В десятке две россиянки
Девушки не затерялись бы в модельном бизнесе.
Канадский сайт The Things опубликовал список самых привлекательных спортсменок из мира смешанных единоборств. В топе нашлось место двум российским девушкам.
Десятку замыкает первая российская спортсменка в истории UFC – Александра Албу. На девятой строчке другая красотка из России – Анастасия Янькова. Девушка дерется в Bellator.
Третье место заняла американка Мишель Уотерсон, спортсменка выступает в UFC. Еще одна дама из промоушена Дэйны Уайта Пейдж Вазант взяла вторую строчку. Первое место The Things отдал Джин Ю Фрей из организации Invicta FC.
- Статистика Яньковой – 5-1. Поражение она потерпела в последнем бою в мае 2018 года.
- В активе Албу три победы и два поражения.
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