Канадский сайт составил список самых горячих девушек в MMA. В десятке две россиянки

Канадский сайт The Things опубликовал список самых привлекательных спортсменок из мира смешанных единоборств. В топе нашлось место двум российским девушкам.

Десятку замыкает первая российская спортсменка в истории UFC – Александра Албу. На девятой строчке другая красотка из России – Анастасия Янькова. Девушка дерется в Bellator.

Третье место заняла американка Мишель Уотерсон, спортсменка выступает в UFC. Еще одна дама из промоушена Дэйны Уайта Пейдж Вазант взяла вторую строчку. Первое место The Things отдал Джин Ю Фрей из организации Invicta FC.

Статистика Яньковой – 5-1. Поражение она потерпела в последнем бою в мае 2018 года.

В активе Албу три победы и два поражения.

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