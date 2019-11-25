Бой Хабиба и Флойда будет неофициальным. Они просто заработают кучу денег

В октябре 2018 года Хабиб разделался с Конором и понял, что настало время рубить серьезные деньги. Самый быстрый способ поднять кэш опробовал тот же Макгрегор: в 2017-м ирландец временно мигрировал из ММА в бокс, наполучал по голове от Флойда Мэйуэзера и урвал больше 80 млн долларов – астрономическая сумма для любой легенды UFC. Логично, что Нурмагомедов, безальтернативно отлупивший Ноториуса, захотел повторить его путь и монетизировать пояс трансфером в ринг.

Хабиб даже не запаривался по поводу соперника – просто взял и вызвал того же Флойда. «Два парня, которые никогда не проигрывали, давай, почему бы и нет? В джунглях есть только один король. Конечно, это я: он не мог уронить Макгрегора, а я сделал это с легкостью», – набросил аварец. Ответ Мэйуэзера был крайне ленивым: «Конор уже знает, что может произойти. Теперь много болтает Хабиб. Если он хочет боя, то я и о нем позабочусь. Если бой с Хабибом не состоится, моя жизнь не станет хуже. Я не дегенерат. Я не выйду в чью-то клетку делать то, что они хотят. Флойд Мэйуэзер – боксер. И если кто-то хочет подраться, то это будет только в ринге».

На этом обмен репликами завершился – кажется, Нурмагомедов слишком уважает американца, чтобы разводить трешток и выпрашивать выгодный бой. К тому же дагестанец понимает: карьера в ММА скоро завершится, так что надо сосредоточиться на главной миссии – стать лучшим бойцом в истории UFC. В общем, от коммерции Хабиб плавно вернулся к спорту – отдохнул после Макгрегора, подрался с Порье, а теперь ждет подтверждения боя с Фергюсоном. Параллельно Нурмагомедов подписал пачку выгодных контрактов – они не сравнятся с доходами от бокса, но Орел и не позиционирует себя как человек, который мечтает о роскошной жизни.

Хабиб Нурмагомедов, UFC 242Getty Images

Вместо аварца Флойда провоцировал менеджер чемпиона UFC Али Абдель-Азиз. «Флойд умолял о бое с Хабибом. Если он скажет, что такого не было, я опубликую переписку», – рассказывал продюсер. Мэйуэзер промолчал, но не факт, что тезис Али – правда. Возможно, до Флойда просто не долетела эта реплика Азиза, либо американцу стало лень возиться с парнями из ММА.

В любом случае боксер знает себе цену – например, периодически рассуждает о возможных реваншах (Конор, Мэнни и так далее), а потом смотрит, возьмется ли кто-то за организацию ивента. Чтобы поднять Мэйуэзера с дивана, нужны сотни миллионов долларов – без них он даже не напялит перчатки. Именно поэтому Флойд постоянно прощупывает почву, рассуждая о возвращении в спорт и задирая потенциальных соперников. У него порядок с деньгами и статистикой (50:0), так что Мэйуэзер не форсирует. Он осознает: чем больше времени проходит с последнего боя, тем щедрее оценят камбэк.

На днях Флойд в очередной раз заявил, что скоро прервет пенсию – он уже давал такие обещания, но потом все срывалось. Правда, сейчас издание TMZ дало подтверждение и сообщило, что один бой американец проведет против звезды UFC, а другой – против селебрити-ударника. Разумеется, Али Абдель-Азиз тут же выложил в инстаграм самопальную афишу январского махача Мэйуэзера и Хабиба, а еще сказал, что Дэйна Уайт уже согласовал ивент. Верить Азизу на слово нельзя (он слишком хитрый жук), но важно понимать несколько вещей вокруг потенциального боя.

Во-первых, Флойд и Орел с огромной долей вероятности так и не подерутся. Нурмагомедов не такой раскрученный, как Конор, да и результат понятен заранее, поэтому промоутировать дуэль с Мэйузером будет нелегко. Во-вторых, аварец и американец однозначно не встретятся в официальном поединке в январе. На это указывают сразу два фактора: весенний бой с Фергюсоном (к нему нужно минимум 100-дневная подготовка) и аналитика отца Хабиба. Абдулманап Нурмагомедов сказал, что для достойного выхода против Флойда необходимо провести интенсивные тренировки в лагере Василия Ломаченко – очевидно, что до середины зимы с такими масштабными планами никак не успеть.

Флойд МэйуэзерGetty Images

Короче, про официальный бой в ближайшие месяцы можно сразу забыть. Единственный расклад, при котором Флойд правда проэкзаменует Орла, – корпоратив в Саудовской Аравии. К спорту такие мероприятия имеют крошечное отношение – скорее это будет развлечение для элиты за закрытыми дверьми. У местных богачей есть лишние деньги, так что они с радостью осыпят бойцов миллионами даже за ловкую постановку.

В прошлом году Мэйузер уже участвовал в таком представлении и отлупил японца Насукаву. Тот результат не пошел ни в один рекорд, зато американец срубил 9 млн долларов за пару минут. Сомнительно, что даже в выставочном поединке Хабиб согласится быть грушей, поэтому Флойду придется побеждать по очкам. Отличная причина, чтобы потребовать у арабов сумасшедший гонорар, причем как для себя, так и для Нурмагомедова – он уже давно заслужил пару чемоданов легких денег.

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