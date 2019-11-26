Президент UFC Дэйна Уайт назвал предполагаемую дату боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Поединок Хабиба и Тони должен стать титульным событием PPV-турнира 18 апреля в Бруклине. Контракты пока не подписаны, но обе стороны заинтересованы в дате и бое именно на этом ивенте UFC», – написал Бретт Окамото из ESPN.

В сентябре Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье.

Бой Хабиба и Фергюсона ранее срывался четыре раза.

Бой Хабиба и Флойда будет неофициальным. Они просто заработают кучу денег

Качай приложение Eurosport для iOS и Android