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Уайт назвал дату поединка Хабиба и Тони
ВАДА же не может отстранить Хабиба?
Президент UFC Дэйна Уайт назвал предполагаемую дату боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
«Поединок Хабиба и Тони должен стать титульным событием PPV-турнира 18 апреля в Бруклине. Контракты пока не подписаны, но обе стороны заинтересованы в дате и бое именно на этом ивенте UFC», – написал Бретт Окамото из ESPN.
- В сентябре Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье.
- Бой Хабиба и Фергюсона ранее срывался четыре раза.
Бой Хабиба и Флойда будет неофициальным. Они просто заработают кучу денег
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