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Найдены останки дочери бойца UFC Харриса, которая пропала месяц назад
История закончилась максимально трагично.
В округе Мейкон были найдены останки человеческого тела, которые, возможно, принадлежат Ане Бланшард – падчерице бойца UFC Уолта Харриса.
«Могу подтвердить, что человеческие останки были найдены в округе Мейкон. Есть веские основания подозревать, что они принадлежат Ане Бланшард», – цитирует CBS 42 окружного прокурора Брэндона Хьюза.
Семью тяжеловеса уже поставили в известность о случившемся.
- 19-летняя Аня Хэйли Бланшард пропала ночью с 23 на 24 октября.
- Из-за пропажи падчерицы Харрис отказался от боя с Алистаром Оверимом, который пройдет 7 декабря.
Полиция арестовала предполагаемого похитителя падчерицы бойца UFC. Девушку пока не нашли
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