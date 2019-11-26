Найдены останки дочери бойца UFC Харриса, которая пропала месяц назад

В округе Мейкон были найдены останки человеческого тела, которые, возможно, принадлежат Ане Бланшард – падчерице бойца UFC Уолта Харриса.

«Могу подтвердить, что человеческие останки были найдены в округе Мейкон. Есть веские основания подозревать, что они принадлежат Ане Бланшард», – цитирует CBS 42 окружного прокурора Брэндона Хьюза.

Семью тяжеловеса уже поставили в известность о случившемся.

19-летняя Аня Хэйли Бланшард пропала ночью с 23 на 24 октября.

Из-за пропажи падчерицы Харрис отказался от боя с Алистаром Оверимом, который пройдет 7 декабря.

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