Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.

«Вот так. Чемпион подписал соглашение о поединке с Тони Фергюсоном. Этот парень просил, чтобы ему надрали зад, и он получит это 18 апреля. Орел приземлится в Бруклине», – написал менеджер 30-летнего российского бойца Али Абдель-Азиз.

Также Абдель-Азиз намекнул, что победитель боя проведет поединок против Джастина Гэтжи: отвечая на этот вопрос в твиттере, менеджер оставил красноречивые эмодзи.

Бой между Хабибом и Тони срывался четыре раза.

Нурмагомедов идет в MMA без поражений, Фергюсон проиграл три раза.

Бой Хабиба и Флойда будет неофициальным. Они просто заработают кучу денег

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