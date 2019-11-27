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Емельяненко показал халат, в котором выйдет на бой с Кокляевым

Емельяненко показал халат, в котором выйдет на бой с Кокляевым
Eurosport

1 час назад

Годный прикид.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал халат, в котором выйдет на бой со стронгменом Михаилом Кокляевым.

«На примерке халата, в котором я буду выходить бить Кокляева. Как вам? Мне нравится», – сказал 38-летний Емельяненко на видео.

  • Бой Емельяненко и Кокляева состоится в эту пятницу – 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Они подерутся по правилам бокса.
  • Поединок протранслирует телеканал «РЕН ТВ».

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