Российский боец MMA Эдуард Вартанян поделился мыслями о предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. По мнению спортсмена, у чемпиона UFC в легком весе еще не было настолько тяжелой проверки.

«Победа над Тони сделает Хабиба неоспоримым чемпионом. Судите сами: у Фергюсона 12 подряд побед в UFC. Такая впечатляющая победная серия, и он до сих пор не дрался с Хабибом. Как такое возможно? Ни в одном весе такого нет.

Две главные отличительные черты американца по сравнению с другими соперниками Хабиба – нестандартность и выносливость. Он не боится оказаться внизу. Понятно, что Хабиб будет доминировать в партере, но вопрос в уровне. За счет нестандартной техники борьбы у американца может появиться шанс.

Тони не обладает нокаутирующей огневой мощью, но во всех поединках мы видим кровавые рассечения на лицах его соперников. К тому же американец отлично владеет своим телом, оказываясь в выгодных положениях для проведения удушающих и болевых приемов. У предыдущих оппонентов Хабиба еще не было настолько высокого уровня джиу-джитсу», – цитируют бойца «Известия».

В сентябре Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье.

Бой Хабиба и Фергюсона ранее срывался четыре раза.

Посмотри, что врачи достали из Рук-базук. Предупреждаем: фото максимально неприятное

Качай приложение Eurosport для iOS и Android