Бывший боец UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Подписание контракта – это хорошо, но оно еще не означает, что бой состоится. Сколько раз он уже срывался? Четыре? Но мне бы, конечно, хотелось увидеть этот бой, потому что Хабиб и Фергюсон сейчас сильнейшие в своем весе.

Победителя предугадать не возьмусь, поединок может пойти по любому сценарию. Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье, которого он выжимал к сетке. Фергюсона прижать к сетке сложно, а ударная техника у него не хуже, чем у Хабиба. Если не дойдет до борьбы, то шансов в стойке у американца даже немного побольше», – цитирует Тактарова «Подмосковье сегодня».

Ранее было объявлено, что бой между Хабибом и Тони пройдет 18 апреля в Бруклине.

Нурмагомедов – обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе.

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