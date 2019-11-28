Getty Images
Тактаров – про бой Хабиба и Фергюсона: «У Тони побольше шансов в стойке»
Нурмагомедову предстоит тяжелейшее испытание в карьере.
Бывший боец UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
«Подписание контракта – это хорошо, но оно еще не означает, что бой состоится. Сколько раз он уже срывался? Четыре? Но мне бы, конечно, хотелось увидеть этот бой, потому что Хабиб и Фергюсон сейчас сильнейшие в своем весе.
Победителя предугадать не возьмусь, поединок может пойти по любому сценарию. Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье, которого он выжимал к сетке. Фергюсона прижать к сетке сложно, а ударная техника у него не хуже, чем у Хабиба. Если не дойдет до борьбы, то шансов в стойке у американца даже немного побольше», – цитирует Тактарова «Подмосковье сегодня».
- Ранее было объявлено, что бой между Хабибом и Тони пройдет 18 апреля в Бруклине.
- Нурмагомедов – обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе.
Российский боец MMA объяснил, почему бой с Фергюсоном станет тяжелейшим в карьере Хабиба