В убийстве дочери бойца UFC виноват рецидивист. Из-за него в США могут принять новый закон

Экстремальные ситуации объединяют целые сообщества. Именно это случилось с промоушеном UFC после новости об исчезновении падчерицы тяжеловеса Уолта Харриса. 23 октября 2019-го 19-летняя студентка колледжа Аня Бланшард забежала в магазин на заправке Chevron напротив квартиры в городке Оберн, штат Алабама и сказала брату по телефону, что сотовый скоро разрядится. С тех пор ее не видели живой.

На следующий день Харрис попросил в соцсетях сообщить любую информацию о приемной дочери. Полицейские подозревали, что тинейджер, как обычно, зависла на вечеринке или обиделась на родителей, но это слабо успокоило Уолта и его жену Анджелу. Вместе с биологическим отцом Ани и другими родственниками они запустили кампанию по поиску, а через несколько дней к делу подключилось местное правительство. 26 октября патрульные города Монтгомери в 50 милях от Оберна наткнулись на черную Honda CRV, которую явно бросили у первого попавшегося жилого дома. Оказалось, что машина со следами крови внутри принадлежала Ане.

В то же время копы в Оберне и родном городе Бланшард Бирмингеме не обнаружили никаких следов. Губернатор Алабамы Кэй Айви пообещала заплатить 4500 евро за любую информацию о подробностях исчезновения Ани. В то же время президент UFC Дана Уайт увеличил награду до 23 тысяч евро. Харрис дебютировал в MMA в 2011-м, а через два года засветился в реалити The Ultimate Fighter и заключил контракт с организацией Уайта. С тех пор он проиграл несколько боев и покинул промоушен, но в 2019-м карьера 36-летнего американца набрала ход. Он вынес Сергея Спивака на канадском Fight Night, за 12 секунд нокаутировал Алексея Олейника и дважды взял награду за лучшее выступление вечера.

Благодаря этим победам Харрис снова попал в кард ивента UFC on ESPN, который назначен на 7 декабря: промоушен организовал бой против Алистара Оверима. Но через неделю после исчезновения Ани карьера отошла для Уолта на второй план: он снялся с турнира, а на бой с Оверимом пригласили Жаирзиньо Розенструйка. Вслед за Уайтом Харриса поддержал Джон Джонс. «Дана, добавь к этой награде еще 25 тысяч, – написал Боунс в инстаграме. – Теперь награда составляет 50 тысяч. Пусть кто-нибудь свяжется со мной и скажет, куда прислать деньги».

В то же время полиция официально заподозрила насилие и переквалифицировала дело в похищение. В переписке с подругой перед исчезновением Аня намекнула, что она не одна, но на этом след снова оборвался. «Для нас многие детали не сходятся, – объяснил Харрис. – Как родители, мы просто хотим знать, что произошло». «Нам нужно, чтобы она вернулась, – со слезами добавила Анджела. – Она мой лучший друг. Она родилась в мой день рождения, так что у нас особая связь. Как мать и христианка, я знаю, что мы все грешники. Есть человек, который, вероятно, делает плохие вещи с нашей дочерью. Но бог способен изменить сердце любого. Поймите, еще не поздно. Вы можете изменить это, остановиться и отпустить ее. Мы просто хотим, чтобы наш ребенок оказался в безопасности». В начале ноября родственники объявили, что выплата за помощь в поисках и поимке виновного теперь составила больше 100 тысяч.

Прорыв в деле наметился, когда детективы внимательнее изучили камеры наблюдения из магазина, где в последний раз видели жертву. Они обратили внимание на темнокожего мужчину, который держался неподалеку от Ани и, возможно, пришел на заправку вместе с ней. 7 ноября личность подозреваемого установили: им оказался 30-летний драгдилер и рецидивист Ибрагим Язид из Монтгомери. Оказалось, что поисками Язида уже занималась Служба маршалов США – мужчина скрылся, хотя вышел на свободу под залог. В начале 2019-го против него возбудили дело за похищение и попытку убийства в другом штате.

Полиция Алабамы объявила имя подозреваемого и предупредила, что он может быть опасен. К поискам Язида подключились 11 правительственных агентств. В то же время тест ДНК подтвердил, что найденная в машине кровь принадлежит Ане. По характеру следов криминалисты предположили, что девушка как минимум получила серьезное ранение. По официальной версии Язид похитил Бланшард против ее воли. Это звучало логично: к 30 годам Ибрагим собрал почти полную коллекцию преступлений, связанных с насилием. В ней не хватало только убийства: неадекватный преступник нападал с оружием на полицейского, торговал синтетическими наркотиками, участвовал в ограблениях. При одной попытке побега он протаранил полицейскую машину.

При этом суд каждый раз выпускал рецидивиста под залог или приговаривал к незначительному наказанию: до ноября 2019-го правоохранительная система США игнорировала отмороженного здоровяка из Алабамы. 8 ноября Язида арестовали во Флориде – при этом Ани не оказалось поблизости, а подозреваемый отрицал вину. На этот раз суд отказал Ибрагиму в назначении залога: его обвинили в похищении и экстрадировали в Оберн. К тому моменту кампания по поиску Бланшард расширилась до масштабов страны. Еще больше внимания привлекла активистка Натали Холоуэй, которая присоединилась к операции. 14 лет назад дочь Натали тоже пропала – оба дела затронули людей во всех штатах.

Неудивительно, что американцев возмутила промашка системы, позволившая Язиду выйти под залог, несмотря на серьезные обвинения. Если бы его задержали по предыдущему обвинению, он не навредил бы Ане. На Change.org появилась петиция о том, что обвиняемых в насильственных преступлениях нельзя выпускать под залог – через несколько дней после выхода она собрала больше 40 тысяч подписей и привлекла внимание медиа. «Язид не должен оставаться на свободе после 2012-го, когда он пытался убить офицера полиции, – говорится в заявлении автора петиции Эми Крам. – Его освободили, и он продолжил творить насилие. Это привело к тому, что случилось с Аней Бланшард. Совершившие насильственные преступления рецидивисты не должны выходить под залог, их нужно лишить права на досрочное освобождение».

Если проект Эми будет принят, его назовут именем жертвы, как это принято в США: закон Ани Бланшард. Пока активисты занялись политической работой, Харрис и Анджела выступили на популярном телевизионном шоу доктора Фила, где открыто осудили Язида. К тому времени несколько свидетелей подтвердили, что Ибрагим заталкивал Аню в ее машину в Монтгомери в вечер исчезновения. «Он пытался вызывать жалость, – рассказал Харрис о предварительном слушании, куда не пустили журналистов. – Для меня, как для отца, это был один из самых трудных моментов в жизни».

Адвокат Язида Элайджа Бивер воспользовался откровениями Харриса и обвинил общественность в предвзятости: «Они отправились на шоу доктора Фила и говорили на всю страну. Вероятно, это повлияет на любой суд присяжных в Алабаме». Несмотря на показания свидетелей, Язид отрицал любую связь с Аней. Следствие снова остановилось, пока полиция не арестовала второго подозреваемого – Антуана Фишера по прозвищу Скользкий. Позже прокурор объяснил, что Фишер помог Язиду пересесть на другую машину и обеспечил деньгами, когда тот уехал во Флориду.

Еще до того, как детективы перешли к подробному допросу Фишера, похищение превратилось в убийство. К концу ноября надежд найти девушку живой почти не осталось, но родители цеплялись за любой шанс. Ситуация изменилась 25 ноября: полицейские округа Мэйсон в Алабаме наткнулись на выброшенные останки. Уже скоро выяснилось, что труп принадлежит Ане Бланшард – обвинители не раскрыли детали, но подтвердили, что девушку убили.

Через несколько часов полицейские произвели третий арест – 63-летнего Дэвида Ли Джонсона из Монтгомери обвинили в сокрытии улик и лжесвидетельстве. Язид приходил к его сыну перед отъездом во Флориду. Старика допрашивали в начале расследования, и тогда он заверил, что подозреваемый ушел с неизвестной женщиной. Позже Джонсон-младший признался, что отвез Язида в другой штат и попросил отца об алиби.

Ложь о похищении и убийстве Ани продолжилась, несмотря на задержания. Джонсон и Фишер опровергли участие в самом преступлении, а Язид выставил себя потерпевшим и за три недели под арестом не раскрыл деталей. Из-за статуса жертвы и резонанса убийство Ани Бланшард превратилось в скандал года для судебной системы США: рецидивиста отпустили под залог меньше 100 тысяч, а через несколько месяцев он замучил и убил падчерицу спортсмена из главного промоушена MMA. Такое дело не получится замять – особенно если поимка преступника оставила массу вопросов.

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