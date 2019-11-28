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Стали известны гонорары за бой Емельяненко и Кокляева

Стали известны гонорары за бой Емельяненко и Кокляева
Eurosport

1 час назад

Не сравнить с гонорарами в UFC.

Федерация бокса России озвучила размер гонораров за поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева.

По информации «Р-Спорт», победителю достанется 1 миллион рублей, проигравшему – 500 тысяч рублей. Поединок санкционировала именно федерация бокса, призовой фонд был учрежден за популяризацию бокса в России.

  • Бой состоится завтра, 29 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве и пройдет по правилам бокса.
  • Ивент в прямом эфире протранслирует телеканал РЕН-ТВ.

Емельяненко показал халат, в котором выйдет на бой с Кокляевым

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