Getty Images
Стали известны гонорары за бой Емельяненко и Кокляева
Не сравнить с гонорарами в UFC.
Федерация бокса России озвучила размер гонораров за поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева.
По информации «Р-Спорт», победителю достанется 1 миллион рублей, проигравшему – 500 тысяч рублей. Поединок санкционировала именно федерация бокса, призовой фонд был учрежден за популяризацию бокса в России.
- Бой состоится завтра, 29 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве и пройдет по правилам бокса.
- Ивент в прямом эфире протранслирует телеканал РЕН-ТВ.
Емельяненко показал халат, в котором выйдет на бой с Кокляевым
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте