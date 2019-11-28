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«Ну ты и жирный». Кокляев перевесил Емельяненко на 20,5 кг
Сильнейший определится уже завтра.
В Москве состоялась церемония взвешивания бойца MMA Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева, чей поединок по правилам бокса запланирован на 29 ноября.
По информации «Р-Спорт», вес Кокляева составил 134 кг, Емельяненко – 113,5. «Ну ты и жирный», – сказал Александр сопернику, который перевесил его на 20,5 кг. После взвешивания соперники провели дуэль взглядов и пожали друг другу руки.
- Бой Емельяненко и Кокляева состоится в эту пятницу – 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Они подерутся по правилам бокса.
- Поединок протранслирует телеканал «РЕН ТВ».
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