В Москве состоялась церемония взвешивания бойца MMA Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева, чей поединок по правилам бокса запланирован на 29 ноября.

По информации «Р-Спорт», вес Кокляева составил 134 кг, Емельяненко – 113,5. «Ну ты и жирный», – сказал Александр сопернику, который перевесил его на 20,5 кг. После взвешивания соперники провели дуэль взглядов и пожали друг другу руки.

Бой Емельяненко и Кокляева состоится в эту пятницу – 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Они подерутся по правилам бокса.

Поединок протранслирует телеканал «РЕН ТВ».

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