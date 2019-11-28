Боец UFC Уолт Харрис опубликовал трогательное обращение к своей погибшей падчерице Ане Бланшард.

«Моя милая девочка... Я просто хочу сказать тебе спасибо за то, что ты помогла изменить мою жизнь к лучшему. За то, что научила меня быть мужчиной и лучшим отцом! За то, что болела за меня, и неважно, проиграл я или свел бой вничью. За то, что всегда знала, что нужно сказать, чтобы я улыбнулся и поднялся тогда, когда хотел сдаться.

Эта боль невыносима... Я знаю – тебе хотелось бы, чтобы я был сильным, но это так тяжело, детка, так тяжело. Сейчас ничего не имеет смысла, я потерян. Просто хочу, чтобы ты вернулась. Надеюсь, я заставил тебя гордиться... Я буду продолжать, но мне нужно время. Я так сильно тебя люблю. Заботься о нас, как и всегда. Моя маленький могучий тигр стал ангелом. Я люблю тебя, малышка», – написал 36-летний Харрис.

19-летняя девушка пропала ночью с 23 на 24 октября, 26 ноября полиция нашла ее тело.

Из-за пропажи падчерицы Харрис отказался от боя с Алистаром Оверимом.

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