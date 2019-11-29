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Конор подерется с Серроне 28 января

Конор подерется с Серроне 28 января
Eurosport

1 час назад

Уф, больше не надо гадать!

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вернется в октагон в январе 2020 года.

18 января 31-летний Макгрегор сойдется в Лас-Вегасе с Дональдом Серроне. Информацию подтвердил глава UFC Дэйна Уайт в комментарии журналисту ESPN Бретту Окамото.

  • Конор не выходил в октагон с октября 2018-го – тогда он проиграл Хабибу Нурмагмедову удушающим приемом.
  • Серроне проиграл последние два боя Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.

Боец UFC обожает потанцевать со смертью. С ним подерется Конор перед реваншем с Хабибом

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