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Серроне представил бой с Конором в виде противостояния алкогольных марок
Proper 12 выглядит как-то более солидно.
Боец UFC Дональд Серроне эффектно отреагировал на объявление боя против Конора Макгрегора.
36-летний американец представил поединок в виде борьбы алкогольных продукций, которые они представляют. Макгрегор производит виски Proper 12, Серроне – лицо марки пива Budweiser. Аббревиатура UFC на заднем фоне выкрашена в национальные флаги ирландца и американца.
- Серроне и Макгрегор подерутся 18 января в Лас-Вегасе в полусреднем весе.
- Оба бойца проиграли последние поединки: Конор уступил Хабибу Нурмагомедову, Ковбой – Джастину Гэтжи.
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