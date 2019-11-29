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Серроне представил бой с Конором в виде противостояния алкогольных марок

Серроне представил бой с Конором в виде противостояния алкогольных марок
Eurosport

16 мин. назад

Proper 12 выглядит как-то более солидно.

Боец UFC Дональд Серроне эффектно отреагировал на объявление боя против Конора Макгрегора.

36-летний американец представил поединок в виде борьбы алкогольных продукций, которые они представляют. Макгрегор производит виски Proper 12, Серроне – лицо марки пива Budweiser. Аббревиатура UFC на заднем фоне выкрашена в национальные флаги ирландца и американца.

  • Серроне и Макгрегор подерутся 18 января в Лас-Вегасе в полусреднем весе.
  • Оба бойца проиграли последние поединки: Конор уступил Хабибу Нурмагомедову, Ковбой – Джастину Гэтжи.

Боец UFC обожает потанцевать со смертью. С ним подерется Конор перед реваншем с Хабибом

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