27-летний иранский бодибилдер Саджад Гариби собрал уже почти полмиллиона подписчиков в инстаграме – его плечевой пояс и бицепсы действительно впечатляют.

У тяжелоатлета весьма необычная внешность, но довольно средние показатели. Так, его рекорд в жиме лежа на 2016 год равнялся 175 кг. Для сравнения, мировой рекорд Кирилла Сарычева без специальной экипировки почти в два раза больше – 335 кг.

Антропометрия Иранского Халка

Рост: 186 см

Вес: 175 кг

Грудь, талия, бедра: 140-114-99 (см)

Размер бицепса: 53 см

Саджад использует химию?

Гариби утверждает, что никогда не пользовался фармакологией для достижения такой формы. Он просто ест белковую пищу 7-10 раз в день: птицу, рыбу, молочные продукты.

У пауэрлифтера, бойца ММА и обладателя самого большого бицепса России Дениса Вильданова (кстати, его бицепс на 14 см больше) другое мнение насчет чистоты иранца: «Конечно, он использует фарму. В этом нет никаких сомнений. Видно по рукам и по бедрам – крайняя степень раздутости – он залитый. В нем очень много воды – это именно длинные эфиры тестостерона. Тем более иранская фармакология такого плана развита очень хорошо. Такие препараты там можно купить в обычной аптеке».

Врач-андролог, ведущий специалист «СМ-Клиника» Владимир Степанов также считает, что размеры Халка – результат влияния фармакологии, и предупреждает об опасности этого пути: «Это определенный вид зависимости от формакологической формы собственного тела. Однажды встав на этот путь, человек, скорее всего, уже не сможет обойтись без фармакологии, так как после прекращения приема организм обычно перестает вырабатывать некоторые собственные гормоны. На мой взгляд, для нормального функционирования организма ему теперь придется принимать специальные препараты под постоянным контролем врачей».

Иранский ХалкInstagram

При этом очевидно, что Саджад предрасположен к большим объемам. «Он жирный сам по себе от природы. Да, он что-то использует, но по своему генетическому развитию он и так здоровый шкаф», – рассказал Eurosport.ru фитнес-тренер и автор YouTube-канала «Домашний качок» Эдуард Григорян.

Денис Вильданов также считает фигуру спортсмена несколько отредактированной: «На одной фотографии у него одни широчайшие [мышцы], на другой, где он поднимает руки – ощущение, что запасные широчайшие вылезли, которых не было, если смотреть по датам фотографий. Видимо, он хорошо играет с фотошопом.

Таких спортсменов довольно много – в нем нет ничего необычного. Всех привлекает узкая талия, но она выглядит неестественно», – считает спортсмен.

«Фотки все отфотошоплены – 100%», – согласен с мнением Вильданова Григорян.

А был ли фотошоп?

Как ни странно, но опрошенные нами эксперты не видят на фото кардинального редактирования фигуры. Дизайнер Кристиан Либерум лишь на некоторых снимках нашел следы ФШ:

«В целом, большинство фото особых подозрений не вызывает. Парень действительно крупный, и большой работой в фотошопе тут не пахнет, хотя некоторые фото слегка и не слишком удачно подкорректированы.

Разве что шея и плечи выглядят чересчур кругловато и растянуто. И, конечно же, не обошлось без ретуши.

А тут парень чересчур растянул свою грудь, соски чуть ли не смотрят каждый в свою сторону.

Заужение талии? Если только совсем минимально. Кажется, что он просто верх себе конкретно напичкал чем-то».

Более детальный анализ сделал дизайнер, автор Youtube-канала «Фотошоп Кво» Александр Антипин:

«Саджад редко постит фотографии и может выглядеть иначе через два месяца, поэтому возьмем три фотки, сделанные в один день. Все хорошо, пока не обращаешь внимание на область живота. На первых двух снимках видно волосяную дорожку на животе. На третьем фото она куда-то исчезла. Волосы всегда создают объем и не могут пропасть просто так.

Копнем глубже, обесцветим фото и усилим контраст – сделаем темные участки еще темнее, а светлые светлее. Это помогает увидеть косяки ретуши. Например, чтобы удалить жировую складку, можно использовать кожу, где сладки нет, и продублировать «чистый» фрагмент на место складки. Но если на такой заплатке будет особенность, то она продублируется тоже. Это и выдает обработку.

Так и тут – обратите внимание на несколько идентичных фрагментов. Их тут, как минимум, штук пять. Такие дубликаты могли появиться от инструмента «Штамп». Чтобы убедиться, применим те же настройки к другим фото.

С остальными все в порядке. И дорожка есть, и дубликатов от ретуши нет. Скорее всего, обработка тут была, но степень не больше, чем просто замазать складочку.

Так что говорить о большом использовании фотошопа нельзя – иначе бы повылезало много всего».

Что принимает Иранский Халк?

Денис Вильданов и Эдуард Григорян составили для Eurosport.ru возможные схемы, по которым Гариби мог достичь таких размеров.

Важно: вся информация ниже дана исключительно с целью исследования феномена иранца. Бездумное применение этих препаратов ведет к серьезным и часто необратимым проблемам со здоровьем. Пожалуйста, не воспринимайте материал как руководство к действию.

Обычно для увеличения объемов мышц используют две группы препаратов:

Длинные эфиры тестостерона: ципионат, энантат, сустанон.

Андрогенные препараты: нандролон деканоат, метандростенолон, оксиметалон.

Возможный курс (Вильданов): 750 мг сустанола; 400 мг нандролон деканоата; 50 мл метандростенолона.

Срок курса: в среднем, измениться до неузнаваемости можно за два-три года.

Срок отката: без фармы эффект может быть значительно нивелирован за три-шесть месяцев. Для полного отката времени нужно несколько больше – тут опять же зависит от индивидуальных особенностей.

Примечание от Вильданова: «Многое зависит от генетики. Есть предрасположенность – никто не знает, как повлияет препарат именно на тебя. Кто-то на нем добавит 5 кг, кто-то 10 или 15, а вот Сарычев за год прибавил 80 – все индивидуально.

Также надо понимать, что это грань относительно безвредной дозы. С объемами иранца он эту грань, скорее всего, переходит».

Возможный курс (Григорян): 1500 мг тестостерона (любого), 800-1000 мг нандролон деканоата, 150 мг оксиметалона + 9000 калорий по питанию.

Срок курса: минимум год беспрерывно.

Владимир Степанов в разговоре о возможных курсовых схемах иранца заметил, что они в большинстве случаев выходят за рамки медицинской практики, а во многих случаях и законодательства многих стран.

Что дает фарма?

– Восстановление.

Вильданов: «Допустим, в понедельник я провел очень тяжелую тренировку. Дал серьезный толчок росту мышц. В следующий раз такую тренировку я могу провести только после полного восстановления. В противном случае, я просто погублю достигнутый результат. А препараты дают возможность провести ее уже в среду.

Получается, что человек, который шел «чистым» к результату четыре года, с фармой может достигнуть его за год».

– Укрепление суставов. Суставная сумка заливается водой. За счет этого укрепляются связки суставов – намного легче поднимать вес, при этом уменьшается травматизм.

Побочные эффекты

– Нарушение функций сердца, почек и печени.

Степанов: «Превышение нормы грозит повышением креатинина, мочевины, артериального давления, развитием хронической почечной недостаточности. Мы ведь не знаем, какие исходные природные резервы есть у органов спортсмена. Возможно, в будущем медицина дойдет до генетического тестирования и будет определяться та медикаментозная нагрузка, которая не разрушит организм. Пока это невозможно. Как правило, спортсмены это знают – так что насчет почек и печени Халка я не переживаю. Думаю, там используются медицинские технологии по защите и своевременной очистке.

Что же касается артериального давления – за счет того количества жидкости, которое препараты задерживают в организме, объем циркулирующей крови увеличивается, что повышает давление. Расширяются левые отделы сердца – так называемое «сердце спортсмена». Это все риски, особенно в старшем возрасте.

– Проблемы с кожей.

Вильданов: Акне – одна из самых распространенных побочек. У Гариби их нет – скорее всего, за счет качественной иранской фармы, а так люди частенько на курсе покрываются прыщами.

– «Стероидная ярость». Некоторые препараты вызывают изменения в психике. Тестостерон отвечает за агрессивность. Во время приема повышается возбудимость, либидо.

Вильданов: «Например, в Америке рестлеры постоянно сидят на стероидах. Среди них много тех, кто на фоне приема препаратов совершали преступления: было даже несколько случаев убийства жен. При постоянном использовании можно на самом деле стать психом».

– Половая дисфункция. Резкое снижение либидо после окончания курса и потеря репродуктивной функции.

Вильданов: «Если постоянно сидеть на курсе – по сути, это гормоно-заместительная терапия. Естественный тестостерон практически не вырабатывается, при длительном курсе выработка гормона может и не восстановиться. По сути, это химическая кастрация».

Степанов: «Это однозначно влияет на потерю функции синтеза спермотозоидов. Они не синтезируются, не дозревают. Порядка 10 лет употребления в больших объемах этих препаратов даже с хорошей послекурсовой терапией с высокой долей вероятности приводит к бесплодию».

– Риск тромбоза. Во время курса кровь становится очень густой.

Вильданов: «При несоблюдении строгой диеты – допустим, человек ест жирную пищу, повышается холестерин, появляются бляшки и тромбы. А тут еще препараты делают ее еще более густой. Поэтому, так много внезапных смертей среди спортсменов и именно из-за сердца».

Как стероиды влияют на выносливость во время боя?

С Гариби заключил контракт промоушн кулачных боев Bare Knuckle FC – иранец выступит на одном из турниров в 2020 году. По поводу влияния стероидов с точки зрения выносливости во время поединков мнения у экспертов разделились.

Владимир Степанов видит в препаратах дополнительное преимущество: «Чем выше уровень тестостерона – тем выше уровень и выносливости, и адреналина. Такой каскадный эффект, конечно, дает преимущество. Возьмем другой вид спорта – лыжи или биатлон. Там нужна длительная выносливость и там тоже частенько не обходится без препаратов тестостерона».

Денис Вильданов с этим мнением категорически не согласен: «Стероиды ужасно влияют. У человека работает взрывная сила. Несколько раз подойти и взять вес – хорошо, он может. Но, если его несколько минут погонять, его мышцы быстро забьются. Эти препараты дают памп (максимальное кровенаполнение и увеличение объема мышц в процессе тренировки – Eurosport.ru). За счет этого как раз и происходит забивание.

Так же и в бою. К примеру, он раз 15 махнет рукой и все – мышцы забиты. Есть препараты, которые используют единоборцы, но у Гариби явно не они. Такая залитость и раздутость для них нехарактерна.

Близкой позиции придерживается и Эдуард Григорян: «Фарма помогает восстанавливать тело, но никак не помогает в бою».

Другие сочные материалы Александра Петрова про смешанные единоборства:

Тот самый боец ММА с весом 212 кг и рекордной бицухой. Рассказал нам про амфут, драки и Дацика

«Хабиб боится боя – дагестанцы всегда бегут». Шоу Макгрегора на прессухе в Москве

Качай приложение Eurosport для iOS или Android