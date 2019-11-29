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Боец UFC подписал контракт на бой кровью

Боец UFC подписал контракт на бой кровью
Eurosport

37 мин. назад

Его следующий поединок получится таким же кровавым.

Австралийский боец UFC Джейк Мэттьюз подписал контракт на бой с норвежцем Эмилем Миком, который состоится в рамках турнира в Окленде.

Мэттьюз подписал договор собственной кровью, использовав вместо стандартной подписи отпечаток пальца. Фото контракта спортсмен опубликовал в инстаграме.

  • Турнир UFC в Новой Зеландии пройдет 23 февраля 2020 года. В главном поединке вечера побьются американец Пол Фелдер и новозеландец Дэн Хукер.
  • На счету Мэттьюза 12 поединков в UFC (+8, -4).

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