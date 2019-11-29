Getty Images
Боец UFC подписал контракт на бой кровью
Его следующий поединок получится таким же кровавым.
Австралийский боец UFC Джейк Мэттьюз подписал контракт на бой с норвежцем Эмилем Миком, который состоится в рамках турнира в Окленде.
Мэттьюз подписал договор собственной кровью, использовав вместо стандартной подписи отпечаток пальца. Фото контракта спортсмен опубликовал в инстаграме.
- Турнир UFC в Новой Зеландии пройдет 23 февраля 2020 года. В главном поединке вечера побьются американец Пол Фелдер и новозеландец Дэн Хукер.
- На счету Мэттьюза 12 поединков в UFC (+8, -4).
Серроне представил бой с Конором в виде противостояния алкогольных марок
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте