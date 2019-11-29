Российский боец Александр Емельяненко высказал поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

«Мне нравится время, в котором я живу, прекрасное время. Много людей не согласны, не довольны, но мы живем в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу. Не каждый понимает, как ему приходится на мировой арене противостоять всем ненавистным гражданам, которые хотят опорочить Россию.

Еще, получается, и внутри граждане чем-то недовольны. Пускай назовут мне время, когда жилось им лучше. Все готовы стать президентами, у каждого есть план, как вывести нашу страну вперед и стать лидерами на мировой арене. Но перед этим каждому нужно чуть украсть денег и отдохнуть со своими друзьями, а потом они приступят к обязанностям президента. Глупые люди», – заявил Емельяненко.

Сегодня, 29 ноября, Емельяненко проведет поединок по альтернативным правилам бокса против тяжелоатлета Михаила Кокляева.

В 2015-2016 гг. Емельяненко отбывал тюремный срок за изнасилование домработницы.

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