Экс-бойфренд ключами сломал нос и избил девушку-бойца MMA. Ей наложили 7 швов

35-летняя боец MMA Синди Дандуа показала жуткие травмы, которые ей нанес ее экс-бойфренд.

Как сообщает The Sun, бывший парень Синди вспылил из-за того, что она объявила ему о расставании. Мужчина нанес женщине удар ключами и сломал ей нос. Кроме того, после обращения к врачу даме наложили семь швов.

«Это ревность. Он постоянно угрожал мне, но я никогда не воспринимала угрозы всерьез. Он не может смириться с тем, что я хочу разорвать отношения, двигаться дальше и остаться друзьями», – рассказала Дандуа.

Синди – мать одной из 12-летних девочек, которые провели MMA-поединок в Вашингтоне. Победу в бою одержала дочь Дандуа – Лола Попадатос.

Перед тем, как в октагон вышли девочки, свой поединок провела и сама Синди – и тоже выиграла.

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