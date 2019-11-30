Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон в пятницу 29 ноября подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Тони и его представители приехали в Лас-Вегас на завершающую стадию переговоров с UFC и уладили последние формальности. Поединок пройдет в нью-йоркском Бруклине 18 апреля. Как сообщает ESPN, Хабиб подписал аналогичное соглашение ранее на неделе.

Соперники уже пятый раз договариваются о встрече в октагоне – ни одна из предыдущих попыток не была успешной. Нурмагомедов снялся с боя в 2015 и 2017 годах, Фергюсон – в 2016 и 2018.

Статистика Хабиба – 28-0. В активе Тони 25 побед и 3 поражения.

Американец выиграл 12 боев подряд.

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