Getty Images
Фергюсон подписал контракт на бой с Хабибом
Пятая попытка организовать этот бой официально оформлена.
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон в пятницу 29 ноября подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым.
Тони и его представители приехали в Лас-Вегас на завершающую стадию переговоров с UFC и уладили последние формальности. Поединок пройдет в нью-йоркском Бруклине 18 апреля. Как сообщает ESPN, Хабиб подписал аналогичное соглашение ранее на неделе.
Соперники уже пятый раз договариваются о встрече в октагоне – ни одна из предыдущих попыток не была успешной. Нурмагомедов снялся с боя в 2015 и 2017 годах, Фергюсон – в 2016 и 2018.
- Статистика Хабиба – 28-0. В активе Тони 25 побед и 3 поражения.
- Американец выиграл 12 боев подряд.
Экс-бойфренд ключами сломал нос и избил девушку-бойца MMA. Ей наложили 7 швов