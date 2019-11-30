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Руки-базуки вызвал на бой бывшего мэра Липецка

Руки-базуки вызвал на бой бывшего мэра Липецка
Eurosport

9 мин. назад

Кирилла возмутили плохие дороги в городе.

Кирилл Терешин, более известный как Руки-базуки, вызвал на бой бывшего мэра Липецка Михаила Гулевского.

Видеообращение Терешина к Гулевскому опубликовал YouTube-канал «Липецкмедиа». По словам Кирилла, он хочет подраться с экс-мэром из-за плохих дорог.

  • Ранее Терешин провел поединок по альтернативным правилам MMA против другого интернет-фрика – Олега Монгола.
  • Терешин приобрел популярность в интернете после того, как увеличил мышцы рук, закачав в каждую из них по три литра вазелина.
  • Сейчас Кириллу проводят операции по удалению воспалившихся тканей.

Посмотри, что врачи достали из Рук-базук. Предупреждаем: фото максимально неприятное

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