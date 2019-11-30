Other Agency

Брат Хабиба уничтожил украинца на турнире в Абу-Даби

Брат Хабиба уничтожил украинца на турнире в Абу-Даби
Eurosport

1 час назад

В карьере Усмана Нурмагомедова пока нет ни одного поражения.

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов победил украинца Романа Головинова в поединке, который прошел в рамках турнира ADW UAE Warriors 9.

Уже на второй минуте боя Нурмагомедов попал сопернику в челюсть и начал добивать его градом ударов. Судья остановил поединок и присудил Усману победу техническим нокаутом.

  • Турнир ADW UAE Warriors 9 проходил в Абу-Даби, на нем присутствовал двоюродный брат Усмана – Хабиб Нурмагомедов.
  • Всего на счету 21-летнего Усмана Нурмагомедова восемь поединков по правилам MMA (+8, -0).

Экс-бойфренд ключами сломал нос и избил девушку-бойца MMA. Ей наложили 7 швов

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте