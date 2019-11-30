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Брат Хабиба уничтожил украинца на турнире в Абу-Даби
В карьере Усмана Нурмагомедова пока нет ни одного поражения.
Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов победил украинца Романа Головинова в поединке, который прошел в рамках турнира ADW UAE Warriors 9.
Уже на второй минуте боя Нурмагомедов попал сопернику в челюсть и начал добивать его градом ударов. Судья остановил поединок и присудил Усману победу техническим нокаутом.
- Турнир ADW UAE Warriors 9 проходил в Абу-Даби, на нем присутствовал двоюродный брат Усмана – Хабиб Нурмагомедов.
- Всего на счету 21-летнего Усмана Нурмагомедова восемь поединков по правилам MMA (+8, -0).
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