Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов победил украинца Романа Головинова в поединке, который прошел в рамках турнира ADW UAE Warriors 9.

Уже на второй минуте боя Нурмагомедов попал сопернику в челюсть и начал добивать его градом ударов. Судья остановил поединок и присудил Усману победу техническим нокаутом.

Турнир ADW UAE Warriors 9 проходил в Абу-Даби, на нем присутствовал двоюродный брат Усмана – Хабиб Нурмагомедов.

Всего на счету 21-летнего Усмана Нурмагомедова восемь поединков по правилам MMA (+8, -0).

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