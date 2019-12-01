Экс-претендент на звание чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну принял предложение Александра Волкова провести поединок в Париже.

Изначально сам француз бросил вызов российскому бойцу: «Какие планы на 18 января? Приглашаю тебя совершенно бесплатно посетить самый развлекательный город на планете – Лас-Вегас #UFC246».

Волков ответил встречным предложением встретиться на мартовском ивенте UFC в Париже.

«В Париже в марте или завтра в телефонной будке, я подерусь с тобой где угодно. Просто на этот раз подпиши чертов контракт. Звони Дэйне Уайту, срочно», – ответил на инвайт Фрэнсис.

Статистика француза – 14-3. У Волкова 31 победа в 38 поединках.

Последний бой россиянин провел 9 ноября против Грега Харди, Волков вышел в октагон после годичного перерыва и победил решением судей.

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