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«Хоть завтра в телефонной будке». Нганну принял вызов Волкова
Россиянин рвется в октагон после победы над Харди.
Экс-претендент на звание чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну принял предложение Александра Волкова провести поединок в Париже.
Изначально сам француз бросил вызов российскому бойцу: «Какие планы на 18 января? Приглашаю тебя совершенно бесплатно посетить самый развлекательный город на планете – Лас-Вегас #UFC246».
Волков ответил встречным предложением встретиться на мартовском ивенте UFC в Париже.
«В Париже в марте или завтра в телефонной будке, я подерусь с тобой где угодно. Просто на этот раз подпиши чертов контракт. Звони Дэйне Уайту, срочно», – ответил на инвайт Фрэнсис.
- Статистика француза – 14-3. У Волкова 31 победа в 38 поединках.
- Последний бой россиянин провел 9 ноября против Грега Харди, Волков вышел в октагон после годичного перерыва и победил решением судей.
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