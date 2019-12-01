Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз посмеялся над решением Конора Макгрегора вернуться в октагон в поединке с Дональдом Серроне. По мнению Али, ирландец просто побоялся драться с другим его клиентом – Джастином Гэтжи.

Абдель-Азиз запостил в инстаграм фотографию, на которой ирландский боец выбирает соперников по уровню сложности. Напротив фото Гэтжи – самый тяжелый, напротив Серроне – наоборот, самый простой. «Рад за то, что Ковбою достался этот бой. Уверен, он победит, но нужно было выбирать Гэтжи, если ты намерен драться за пояс UFC в легком весе. Когда рубишься с Джастином – либо убиваешь ты, либо убивают тебя. И он [Конор] это знает. Но все в порядке», – подписал пост агент.

Макгрегор и Серроне подерутся 18 января в Лас-Вегасе.

Оба бойца проиграли последние поединки: Конор уступил Хабибу Нурмагомедову, Ковбой – Джастину Гэтжи.

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