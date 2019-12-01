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ТАСС: Хабиб находится в форме и начнет подготовку к Тони в начале 2020 года

ТАСС: Хабиб находится в форме и начнет подготовку к Тони в начале 2020 года
Eurosport

1 час назад

Нурмагомедов покажет максимум, чтобы избежать первого поражения в карьере.

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов начнет подготовку к поединку против американца Тони Фергюсона в начале 2020 года.

«Хабиб постоянно тренируется, он находится в форме. Целенаправленная подготовка может начаться уже в начале 2020 года», – цитирует ТАСС представителя команды Нурмагомедова.

  • Бой между Хабибом и Тони пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.
  • В сентябре Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Тактаров – про бой Хабиба и Фергюсона: «У Тони побольше шансов в стойке»

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