Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов начнет подготовку к поединку против американца Тони Фергюсона в начале 2020 года.

«Хабиб постоянно тренируется, он находится в форме. Целенаправленная подготовка может начаться уже в начале 2020 года», – цитирует ТАСС представителя команды Нурмагомедова.

Бой между Хабибом и Тони пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

В сентябре Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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