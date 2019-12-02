БМП второго штурмового взвода морской пехоты США бросало по пустынной иракской дороге, словно мяч из высококачественной резины с непредсказуемым отскоком. 42 пехотинца направлялись в город Аль-Каим, который повстанцы использовали в качестве перевалочного пункта и транзитного центра контрабанды оружия из Сирии. Американцы действовали в рамках операции «Матадор» – задачей был захват моста при подъезде к городу.

«Сэр, это моя девушка, – прервал звенящую ночную тишину рядовой Джонатан Лоуэлл и протянул командиру Брайану Стэнну потертую фотографию симпатичной блондинки. – В следующем месяце, когда вернусь из Ирака, мы поженимся». Брайан не успел толком рассмотреть снимок из-за мощного хлопка, который сильно качнул машину – взвод попал под минометный огонь.

Колонна остановилась, Стэнн отдал приказ рассредоточиться и принять бой. Солдаты не слышали его и пытались найти укрытие в этом пекле. Через пару минут раздался мощнейший взрыв – мина угодила в машину с боеприпасами и ярко озарила арабскую ночь. Крики и стоны бойцов отовсюду, паника и отчаянье, а еще удушающий запах гари сводили с ума, но Брайан сохранил самообладание. Его солдаты унесли раненых в укрытие и заняли оборону.

Подкрепление прибыло лишь два дня спустя. За это время взвод Брайана пережил несколько обстрелов, но удержался на позиции. Стэнн выявил огневые точки противника и координировал действия пилотов, нанесших мощный воздушный удар по городу – через неделю Аль-Каим пал.

За доблесть и отвагу капитана Стэнна наградили Серебряной Звездой – одной из самых почетных в армии США. «У меня смешанные чувства от этой награды. С одной стороны, я испытываю гордость, с другой – думаю о ребятах, которые пострадали в том бою. Все бойцы выжили, но один молодой человек перенес несколько операций на головном мозге и ослеп, а рядовой Лоуэлл больше не сможет ходить. К счастью, девушка его не бросила и вышла замуж», – написал Брайан в автобиографии «Сердце для боя».

Брайан СтэннOther Agency

Такое название для книги Стэнн выбрал не ради красивого словосочетания. Вся его жизнь – постоянная борьба, начиная с неблагополучного детства и заканчивая восьмиугольником UFC. Парень родился на авиабазе Йокота неподалеку от Токио, но отца почти не помнит – он разбился при испытании самолета, когда Брайану было три года. Мама вместе с сыном и дочерью вернулись в Штаты, мизерной военной пенсии мужа не хватало, поэтому женщина вкалывала на двух работах.

Брайан впервые подрался в третьем классе после того, как устал от издевательств соседского мальчугана, который обзывал его байстрюком. Напоминанием о той драке служит большой шрам над правой бровью, но Стэнн тоже здорово помял обидчика и заставил заткнуться. Обостренное чувство справедливости еще не раз оставляло отметки на лице парня, но именно оно воспитало в нем лучшие человеческие и мужские качества.

В старших классах Стэнн увлекся американским футболом и блистал на позиции квотербека. В 1998-м его школа выиграла чемпионат Пенсильвании, а парня признали лучшим футболистом. За Брайана воевали лучшие университетские команды США, ему светила карьера в НФЛ, но в межсезонье Брайан неудачно упал во время игры в волейбол на пляже и получил тяжелый перелом плеча. Мечта о большом спорте накрылась, и крепыш поступил в Военно-морскую академию.

Обучение боевым искусствам было обязательным пунктом учебного процесса в академии, и поначалу Стэнн воспринимал ММА как хобби. Он участвовал в местных любительских драках перед первым вояжем в Ирак и провел профессиональный бой спустя три дня после возвращения. Уже в третьей схватке Брайан завоевал чемпионский титул WEC (World Extreme Cagefighting) – промоушна, который в начале нулевых поглотила UFC.

Брайан Стэнн против Вандерлея СилвыGetty Images

Схватки в клетке стали для Стэнна идеальным способом выпустить пар после крови и ужасов войны в Ираке, где он в общей сложности провел более трех лет. «Я видел людей с оторванными конечностями и рваными ранами, но самые тяжелые увечья у бойцов обычно психологического характера. Вернуться к нормальной жизни после такого очень сложно, поэтому я в 2009-м организовал объединение помощи ветеранам Hire Heroes USA», – признался боец.

За 20 лет работы организация оказала психологическую помощь и трудоустроила несколько миллионов бывших военных, а Брайан объездил всю страну с мотивационными выступлениями. Стэнн провел 17 боев (12 побед) в рамках UFC и завершил карьеру в 2013-м после рецидива травмы плеча. ММА он не оставил – спортсмен вырос в одного из лучших телевизионных комментаторов смешанных единоборств.

Брайан Стэнн в роли ведущего шоуGetty Images

В ММА есть немало отморозков, из-за чего хейтеры требуют запрета этого вида спорта. Случай Стэнна показал обратную сторону медали – именно ММА сделали его сильнее и устойчивее к ужасам войны. Он не только вернулся из страшного пекла, но и помог сохранить веру и дух менее крепким ребятам.

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