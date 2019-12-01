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Мощнейший нокаут на турнире в Бразилии – один боец уничтожил другого ударом ногой в голову

Мощнейший нокаут на турнире в Бразилии – один боец уничтожил другого ударом ногой в голову
Eurosport

49 мин. назад

Ради такого и стоит следить за MMA.

Боец смешанных единоборств Маркос Тайландеш победил Луана Соареша на турнире SFT, который проходил в Бразилии.

Бой состоялся 30 ноября – Тайландеш в первом поединке вечера уничтожил соперника мощным нокаутом. Пользователь твиттера @Jolassanda1, опубликовавший видео нокаута, восхитился выступлением Маркоса: «Мертв! Удар в голову от Тайландеша».

  • Тайландеш провел второй бой в карьере – у него две победы.

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