Мощнейший нокаут на турнире в Бразилии – один боец уничтожил другого ударом ногой в голову
Ради такого и стоит следить за MMA.
Боец смешанных единоборств Маркос Тайландеш победил Луана Соареша на турнире SFT, который проходил в Бразилии.
Бой состоялся 30 ноября – Тайландеш в первом поединке вечера уничтожил соперника мощным нокаутом. Пользователь твиттера @Jolassanda1, опубликовавший видео нокаута, восхитился выступлением Маркоса: «Мертв! Удар в голову от Тайландеша».
- Тайландеш провел второй бой в карьере – у него две победы.
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