Известный журналист Ариэль Хельвани, специализирующийся на инсайдах по MMA, рассказал о планах Конора Макгрегора на 2020 год.

«План Конора состоит в том, чтобы драться три раза в следующем году. Он не делал этого более трех лет. Это непростая цель, но Конор считает, что, когда он активен, то не отвлекается ни на что другое. Он не будет попадать в неприятности, а сфокусируется на боях.

Люди сообщают мне, что не видели его таким сосредоточенным в течение очень долгого времени. Мне говорят, что он рано ложится спать, рано просыпается. Он хочет доказать всем критикам, что они ошибаются.

Первый бой – 18 января. Он хотел драться в декабре, но промоушен не предоставил ему такой возможности, поэтому он будет драться в начале года. Затем он хочет вернуться к весне или лету. Возможно, это будет бой против Хорхе Масвидаля или Нэйта Диаса.

Возможно, именно поэтому бой с Серроне пройдет в рамках полусреднего веса, чтобы он держался в рамках данной весовой категории. В конце 2020-го Конор хочет подраться с Хабибом в Москве, если тот еще будет чемпионом. Он хочет исправить ошибки, которые допустил в первом поединке. Конор надеется выиграть два боя, взять титул и заткнуть всех», – заявил Хельвани.

Последним на данный момент поединком Макгрегора стал бой против Хабиба в октябре 2018-го, который он проиграл.

После этого Хабиб успел защитить титул чемпиона UFC в легком весе победой над Дастином Порье.

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