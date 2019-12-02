Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик на странице в инстаграме анонсировал следующий поединок – Рыжий Тарзан подерется с 46-летним кикбоксером Жеромом Ле Баннером.

В ноябре 39-летний Дацик провел бой против другого кикбоксера, Андрея Кирсанова. Рефери остановил встречу в начале третьего раунда после того, как Вячеслав в очередной раз отправил соперника в нокаут.

Поединок с легендой K-1 состоится 15 декабря в Казани – спортсмены подерутся по правилам кикбоксинга.

Статистика француза – 85 побед в 110 поединках.

Дацик провел два поединка после выхода из тюрьмы.

Дацик: «Бой с Емельяненко по-любому состоится, и он по-любому получит ***** [люлей]»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android