Соперники на турнире по MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун

На турнире MMA под эгидой промоушена ECE произошел уникальный эпизод – соперники одновременно отправили друг друга на настил октагона мощнейшими хуками с левой.

Поединок между 22-летним Эдером Лопесом и 31-летним Диего Невешем закончился в самом дебюте первого раунда. Невеш пошел в активное наступление и исполнил двоечку, но на второй удар Лопес ответил зеркальным выпадом. Оба соперника отправились в нокдаун – более юный боец поднялся почти сразу, а Диего так и остался лежать в отключке.

Похожий эпизод случился в поединке Емельяненко – Митрион в 2017 году. Тогда оба бойца сразу поднялись на ноги, но Федор сделал это медленнее, и соперник добил россиянина.

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