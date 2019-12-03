Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от боя против чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Все сработало, теперь ждем апреля. У нас много времени для тренировок, много времени, чтобы не пострадать, быть очень умными, доверять нашим командам и дать болельщикам именно то, что они хотят. В пятый раз должно получиться. Отметьте этот день в календарях – я позабочусь о том, чтобы 18 апреля был фейерверк. Кто не хочет – не смотрите это дерьмо, не покупайте трансляцию, посмотрите Bellator или еще какую-нибудь ерунду. Там найдете неудачную копию того, что будет происходить у нас.

Я здесь настоящий гений. Кто-то хочет попробовать себя в роли гангстера? Эй, ты должен мне ответить, Хабиб. Прямо здесь, лицом к лицу, ублюдок. Мы наконец сделаем это», – цитирует 35-летнего Фергюсона The Mac Life.

Бой Тони и Хабиба состоится 18 апреля в Бруклине (США).

Ранее поединок срывался четыре раза по разным причинам.

Фергюсон подписал контракт на бой с Хабибом

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