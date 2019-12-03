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Хабиб – о бое с Фергюсоном: «Во мне разгорелся огонь. Нужно бороться, бить, душить, ломать»
Орел нереально мотивирован на бой с Тони.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как планирует готовиться к бою с американцем Тони Фергюсоном.
«Буду тренироваться, пахать. Я набираю опыт, становлюсь старше. Мне 31 год, такой возраст, когда человек может находиться на пределе возможностей. Буду тренироваться еще больше, соперник сильный, опасный.
Чувствую, что во мне разгорелся огонь. С предыдущих боев в подготовке ничего не изменится. В любом случае это MMA, здесь нужно бороться, бить, душить, ломать. Просто подход может измениться. Будем относиться к делу более профессионально. Пределов человеческим возможностям нет», – цитирует Нурмагомедова RT на русском.
- Бой Тони и Хабиба состоится 18 апреля в Бруклине (США).
- Предыдущий бой Нурмагомедов провел против Дастина Порье и победил удушающим приемом.
Фергюсон: «Ты должен мне ответить, Хабиб. Прямо здесь, лицом к лицу, ублюдок»