Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как планирует готовиться к бою с американцем Тони Фергюсоном.

«Буду тренироваться, пахать. Я набираю опыт, становлюсь старше. Мне 31 год, такой возраст, когда человек может находиться на пределе возможностей. Буду тренироваться еще больше, соперник сильный, опасный.

Чувствую, что во мне разгорелся огонь. С предыдущих боев в подготовке ничего не изменится. В любом случае это MMA, здесь нужно бороться, бить, душить, ломать. Просто подход может измениться. Будем относиться к делу более профессионально. Пределов человеческим возможностям нет», – цитирует Нурмагомедова RT на русском.

Бой Тони и Хабиба состоится 18 апреля в Бруклине (США).

Предыдущий бой Нурмагомедов провел против Дастина Порье и победил удушающим приемом.

Фергюсон: «Ты должен мне ответить, Хабиб. Прямо здесь, лицом к лицу, ублюдок»

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